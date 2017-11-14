В Японии создали буддистского робота-священника (видео)
17:09, 14 ноября 2017Другие религии
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Фото: telegraf.com.ua
Японская компания Nissei Eco Co представила доработанную версию робота Pepper, предназначенную для проведения буддистских похоронных обрядов. Такую необычную новинку продемонстрировали на Международной ярмарке похоронного бизнеса "Life Ending Industry EXPO 2017" в Токио, Япония, сообщает "Телеграф".
Такое чудо техники разработала компания "SoftBank Robotics" – предприятие, которое занимается исключительно разработкой роботов-гуманоидов.
Не все охотно восприняли идею привлекать работа к религиозным обрядам, ведь многие считают, что технологии и религия являются несовместимыми понятиями.
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