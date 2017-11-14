В Японии создали буддистского робота-священника (видео)

Японская компания Nissei Eco Co представила доработанную версию робота Pepper, предназначенную для проведения буддистских похоронных обрядов. Такую необычную новинку продемонстрировали на Международной ярмарке похоронного бизнеса "Life Ending Industry EXPO 2017" в Токио, Япония, сообщает "Телеграф".

Такое чудо техники разработала компания "SoftBank Robotics" – предприятие, которое занимается исключительно разработкой роботов-гуманоидов.

Не все охотно восприняли идею привлекать работа к религиозным обрядам, ведь многие считают, что технологии и религия являются несовместимыми понятиями.