В Луцке состоялся конгресс христиан-баптистов

Более тысячи участников собрались в помещении «Дома Евангелия» на конгресс церквей евангельских христиан-баптистов, который состоялся 12 ноября в Луцке. Христиане съехались со всех уголков Волыни, чтобы поблагодарить Бога за служение, совершенное церквями области в течение года Реформации и попросить благословения на будущее, сообщается на сайте r500.ua.

Презентацию работы и мероприятий, состоявшихся в пределах области в течение года Реформации провел председатель Волынского областного межконфессионального оргкомитета R500 Павел Миронюк. Он рассказал о семинарах для педагогов, медиков и полиции, о массовых мероприятиях: концертах, фестивалях, форумах.

На протяжении всего мероприятия участники конгресса могли наслаждаться музыкой эстрадно-симфонического оркестра «Soli Deo» и пением хора «Sanctus». После молитвы за Украину хор исполнил духовный гимн «Боже Великий, Единый».

В заключение пасторы совершили молитву за украинский народ, за сохранение института семьи, за реформацию и освящение церкви.