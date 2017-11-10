Протестанты Украины отпраздновали 500-летие Реформации

По случаю 500-летия Реформации евангельские протестантские церкви провели торжественную академию в Национальной Опере и итоговый Форум в столичном Дворце «Украина».

Помимо верующих различных протестантских церквей, эти мероприятия посетили ученые, чиновники, журналисты, общественные активисты, сообщает Институт религиозной свободы.

Во время торжественной академии, которая состоялась 30 октября в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, был представлен фильм Вахтанга Кипиани «Реформация и её отец Лютер». Празднование продолжилось концертом с участием Киевского симфонического оркестра и хора и Национальной академической капеллы «Думка» (дирижер Вэс Джэнсон).

Более масштабное празднование было организовано 3-4 ноября в Национальном дворце искусств «Украина», где состоялся итоговый Форум «Реформация: уроки истории и задачи на будущее». Его участниками стали руководители различных протестантских церквей Украины, министры и представители различных парламентских фракций, ученые и многочисленные иностранные гости.

Программа Форума предусматривала помимо пленарных заседаний проведение тематических секций (мастер-классов) на темы: реформация церковного лидерства, благовестие в сфере науки и образования, защита прав и свобод христиан и церквей, культура и искусство, семейные ценности, социальная и волонтерская работа, реформация медиа, общественная и политическая работа, экономика и бизнес.

На рассмотрение участников Форума был представлен проект резолюции Протестантских Евангельских Церквей по случаю празднования 500-летия Реформации, в которой провозглашается общая позиция евангельских христиан по богословским вопросам и касательно различных сфер общественной жизни.

Напомним, что согласно Указу Президента Украины празднование 500-летия Реформации отмечается в Украине на государственном уровне.