В честь 500-летия Реформации в латвийском городе Балви появилась улица имени Мартина Лютера. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на пресс-центр краевой думы Балви.

Торжества по случаю новой улицы начались с богослужения в евангелическо-лютеранской общине Балви. Именно приход и стал инициатором присвоения улице нового названия.

«Открывая улицу, которая будет носить имя Лютера, я хотел бы подчеркнуть глубокую символичность момента, поскольку она ведет в городской лютеранской церкви», - отметил на церемонии открытия наставник общины Мартиньш Вайцковскис.