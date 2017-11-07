В Африке появилась церковь, в которой крестят пивом и виски

«Восхваляйте Господа и предавайтесь возлиянию» - девиз неортодоксальной церкви, расположенной недалеко от Йоханнесбурга, ЮАР. Церковь Габола (что в переводе с языка тсвана означает «выпивка») поощряет прихожан пить во время службы, сообщает BigPicture.

Африка - дом множества нетрадиционных церквей и проповедников, которые используют разные диковинные ритуалы для привлечения прихожан. Например, один проповедник причащает прихожан, брызгая им в лицо спреем от насекомых, а его коллега из Претории дает своей пастве крысиный яд. Но, видимо, церковь Габола первой выбрала алкоголь в качестве основной темы.

В церкви крещение осуществляется с использованием того алкогольного напитка, который предпочитает прихожанин. Также алкоголь употребляют во время проповедей. Может показаться, что алкоголь и богослужение - сумасшедшая комбинация. Но основатель церкви Циеци Макити утверждает, что миссия прихода - приютить пьющих, которые были отвергнуты традиционной церковью, и обеспечить безопасное место для возлияния, где еще и Богу можно поклоняться.

«Мы рады тем, кого традиционная церковь обвинила в пьянстве. Это пространство для людей, которые собираются вместе во имя Бога, не стыдясь пьянства. Это то место, где можно пить, не боясь быть осужденным», - говорит Циеци Макити.

Циеци Макити основал свою церковь всего два месяца назад, но в ней уже более 500 членов, еще 2000 прихожан покрестили пивом и виски. На данный момент все прихожане - мужчины, но Макити планирует сделать церковь более открытой.

«Женщин мы не допускаем, потому что у нас тут пьющие мужчины, и мы не хотим конфликтов. Мы будем рады женщинам, но позже, когда наши прихожане будут к этому готовы».

Несовершеннолетним в этой церкви тоже нет места. Паства заседает в заведении с говорящим названием «Таверна Фредди». Владелец таверны говорит, что с тех пор, как Макити основал свою церковь, дела пошли лучше. «Когда открылась церковь, преступность снизилась, а мы получили большой отклик со стороны общества», - заявил хозяин таверны Фредди Матебула.