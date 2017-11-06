В США пастор украшает себя татуировками и любит читать рэп

Самый модный священник мира живет и работает, а вернее служит Иисусу в США. К необычному пастору из Нью-Йорка приходят, дабы приобщиться к духовности Джастин Бибер (Justin Bieber) и Селена Гомес (Selena Gomez), сообщает Joinfo.ua.

Карл Ленц служит в церкви Hillsong в Нью-Йорке. Его униформой являются 60 черных футболок и 40 пар черных джинсов. На теле священника есть татуировки. И он уверен, что пастор должен выглядеть стильно и модно.

Модный священник выпустил свою книгу "Own the Moment", в которой он рассказывает, что перед походом в церковь не стоит долго раздумывать, что надеть можно, а что нельзя. По мнению пастора, одежда должна быть удобной и комфортной. Ее внешний вид значения не имеет.

38-летний пастор рассказал, что часто общается с Джастином Бибером о спорте, об Иисусе, одежде и крутой обуви.