В Днепре открыли выставку, посвященную 500-летию Реформации

В лютеранской церкви Святой Екатерины открыли выставку, посвященную 500-летию реформации церкви. Посмотреть ее можно до 10 ноября, сообщают "Новости Днепра" со ссылкой на управление культуры, национальностей и религий ДнепрОГА.

«Реформация – масштабное событие, которое повлияло на историю не только церкви, но и всего европейского общества со времен средневековья до наших дней. Ее началом считают выступление немецкого монаха Мартина Лютера, который 31 октября 1517 прибил к воротам Виттенбергского собора 95 тезисов. Они содержали суть церковных преобразований», - рассказали в управлении.

Экспозиция представлена на почти 30-ти баннерах, с помощью которых посетители смогут ознакомиться с историей Реформации и ее фигурами.

«Все желающие узнают, как деятельность Мартина Лютера повлияла на жизнь средневековой Европы и современного мира», - добавили в управлении.

Посмотреть выставку можно до 10 ноября с 12 до 18 часов в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины Днепра.

Выставку «Here I stand – Мартин Лютер, Реформация и ее последствия» организовали Генеральное консульство Германии в Украине и Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины в Днепре.