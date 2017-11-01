Личного помощника Далай-ламы отстранили от обязанностей по обвинении в коррупции

Секретарь и «личный эмиссар мира» Далай-ламы, тибетский монах Тензин Дхонден, отстранен от своих обязанностей после того, как американский предприниматель-буддист обвинил его в коррупции. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "The Guardian".

Бизнесмен из Сиэтла утверждает, что с 2005 по 2008 годы монах пользовался своим положением, чтобы вымогать деньги у частных лиц и организаций. Предприниматель заявил, что Тензин Дхонден (Tenzin Dhonden) вымогал деньги у него и ряда других благотворителей, угрожая отменить приезд Далай-ламы на запланированное мероприятие.

Тензин Дхондхен более 15 лет служил посредником между Далай-ламой и множеством филантропов, знаменитостей, ученых и чиновников США, желающих встретиться с духовным лидером тибетского буддизма. Широко известный как «лама Тензин», 53-летний монах любит представляться как «личный эмиссар по вопросам мира» при Далай-ламе. Теперь он отстранен от обязанностей секретаря и попечителя благотворительного Фонда Далай-ламы. Сам Далай-лама сказал, что «глубоко потрясен и обеспокоен» этими обвинениями.

В свою очередь, лама Тензин решительно отвергает все обвинения. Он заключил контракт с известной юридической фирмой Patterson Belknap из Нью-Йорка, которой предстоит защищать его в суде. Адвокаты уже заявили, что их подопечному предъявлены необоснованные обвинения, причем речь идет о событиях, «случившихся больше 10 лет назад, которые представлены во многом неточно, а в остальном деяния подзащитного не могут считаться незаконными, неэтичными или даже неподобающими». По мнению защитников, бизнесмен пытается «ложно и несправедливо запятнать» репутацию секретаря Далай-ламы. Источник, близкий к ламе Тензину, сообщил, что тот утверждает, что все суммы поступали законным путем в оплату за подготовительные работы и деловые расходы.