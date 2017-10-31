В Белгород-Днестровском к 500-летию Реформации открыли памятный мемориал

В рамках исполнения Указа Президента Украины «О праздновании 500-летия Реформации», в соответствии с распоряжением Одесской обладминистрации, 29 октября в Белгород-Днестровском состоялась торжественная церемония открытия памятника 500-летию Реформации. Об этом сообщает r500.ua со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Памятник, увековечивающий 500-летний юбилей Реформации, установлен возле здания церкви евангельских христиан-баптистов «Храм спасения». В открытии мемориала приняли участие представители власти, епископ церквей евангельских христиан-баптистов Одесской области, председатель Одесского областного оргкомитета по празднованию 500-летия Реформации Михаил Пиштой, верующие.

«По своему воздействию на историю человечества, по масштабам и глубине этого влияния, Реформацию заслуженно можно поставить на одно из самых высоких мест в общей иерархии исторических событий мира. Именно Реформация заново открыла такую истину, как ответственность за себя и свою судьбу, ответственность за близких и окружающих людей, ответственность за страну, мир, время, в которых ты живешь, ответственность за судьбу родного города, за его обновления, его развитие. Поздравляю вас с 500-летием Реформации!», - обратилась к присутствующим мэр Алла Гинак.