Англиканская церковь обсудит вопрос о благословении однополых пар

Англиканская церковь обсудит вопрос о введении в литургическую практику церемонии благословения для однополых пар после того, как одна из епархий выступила с такой инициативой при поддержке местного епископа. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "The Telegraph".

Епархиальный синод Херефордской епархии Церкви Англии проголосовал за то, чтобы после регистрации гражданского партнерства или однополого "брака" было позволено совершать церемонию благословения этих лиц в церкви. Предложение, которое было выдвинуто группой местных священнослужителей, было принято 41 голосами против 18 выступивших против при четырех воздержавшихся.

Епископ Херефордский Ричард Фрит также выступил в поддержку предложения о венчании однополых пар. Он сказал, что данный вопрос был поднят после того, как местное духовенство было буквально завалено просьбами от прихожан об осуществлении такого рода услуг. Епископ добавил, что, по его сведениям, в неофициальном порядке благословение однополых пар уже широко осуществляется в церквях по всей стране.

Руководящий орган Церкви Англии - Генеральный Синод - обсудит этот вопрос на своей будущей встрече.