В Луцке установили памятник в честь 500-летия Реформации

В Луцке состоялась Международная научно-практическая конференция «Реформация и распространение протестантизма на Волыни». В рамках этого мероприятия открыли памятный знак по случаю 500-летия Реформации, сообщает volynpost.com.

Открытие состоялось 26 октября. Организовали мероприятие Луцкий национальный технический университет и Волынский областной межконфессиональный оргкомитет по празднованию 500-летия Реформации.

Председатель Волынского объединения церквей евангельских христиан-баптистов Ярослав Троц отметил, что этот памятный знак должен напоминать следующим поколениям о христианских ценностях.

«Сегодня происходит важное событие: открытие памятного знака по случаю 500-летия Реформации. <...> Этот мемориальный знак содержит пять принципов Реформации, которые перевернули ценности и поведение людей того времени. Хотелось бы, чтобы этот памятный знак был подарком для будущих поколений, чтобы они могли помнить эти принципы. Автор и дизайнер этого знака - Виталий Юрченко», - сказал он.