В Египет предотвратили теракт в коптской церкви

Теракт у коптской церкви в Египте был предотвращен силами безопасности. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

Атаку на церковь Мар Гиргис (св. Георгия) в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове власти рассматривают в контексте других терактов, потрясших страну во второй половине октября. Это и нападение на центральный банк Египта, и обстрел полицейских, в ходе которого погибло 16 стражей порядка.

Церковь Мар Гиргис уже подвергалась нападению в ходе христианских погромов в августе 2013 года и с тех пор находится под усиленной охраной. Возле нее дежурят полицейские и стоит бронетранспортер.

Власти страны пообещали осуществить за свой счет ремонт пострадавшей от вандалов церкви, однако до сих пор, по соображениям безопасности, работы не ведутся, пишет коптский сайт Watani. Храм сильно пострадал, но несмотря на это в нем проходят богослужения.

В ходе последней атаки охрана вовремя распознала террористов и успела взорвать их машину на достаточном расстоянии от церкви. Храм при этом не пострадал.