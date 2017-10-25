Почта Латвии выпустила марку и конверт в честь 500-летия Реформации

Отмечая юбилей Реформации, Почта Латвии выпустила почтовую марку и конверт, посвященные 500-летию этого религиозного и общественно-политического движения.

Как сообщает "Благовест-Инфо", марка издана в количестве 200 000 экземпляров, ее номинальная стоимость - 0,85 евро. Также издано 1 500 специальных конвертов, посвященных юбилею Реформации. Автор дизайна марки - Янис Ступулис.

На марке изображены инициатор Реформации Мартин Лютер и немецкий христианский проповедник Андреасс Кнопкен. На территории сегодняшней Латвии движение Реформации зародилось в Риге (Ливония). На марке также изображена и роза Лютера - широко распространенный образ лютеранства.