Почта Латвии выпустила марку и конверт в честь 500-летия Реформации
13:10, 25 октября 2017Другие религии
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Фото: blagovest-info.ru
Отмечая юбилей Реформации, Почта Латвии выпустила почтовую марку и конверт, посвященные 500-летию этого религиозного и общественно-политического движения.
Как сообщает "Благовест-Инфо", марка издана в количестве 200 000 экземпляров, ее номинальная стоимость - 0,85 евро. Также издано 1 500 специальных конвертов, посвященных юбилею Реформации. Автор дизайна марки - Янис Ступулис.
На марке изображены инициатор Реформации Мартин Лютер и немецкий христианский проповедник Андреасс Кнопкен. На территории сегодняшней Латвии движение Реформации зародилось в Риге (Ливония). На марке также изображена и роза Лютера - широко распространенный образ лютеранства.
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