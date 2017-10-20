На Бали индуисты и мусульмане молятся, чтобы не произошло извержение вулкана

На Бали индуисты пытаются молитвами и дарами предотвратить извержение вулкана, а в столице острова проходят совместные молитвенные церемонии, но при этом более 140 тысяч беженцев уже покинули этот район по распоряжению властей. Об этом сообщает "Седмица" с ссылкой на worldreligionnews.

Бали, остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноименной провинции Индонезии, живет в ожидании извержения вулкана Агунг. Местные индуисты проводят многочисленные религиозные церемонии, моления и обряды в надежде, что удастся умилостивить богов и они предотвратят близкое извержение.

Мусульмане соседнего района присоединились к молящимся, и приверженцы обеих вер объединили свои горячие молитвы в надежде отвести природную катастрофу от родного острова. В молебнах участвует и губернатор Бали, причем еще 12 октября были принесены дары богам в храме, находящемся в опасной зоне, официально закрытой для пребывания по распоряжению местного Агентства помощи в чрезвычайных ситуациях.

Сутопо Пурво Нагрохо (Sutopo Purwo Nugroho), полномочный представитель Агентства помощи в чрезвычайных ситуациях, сообщил, что повышенная сейсмоактивность в этом районе давно уже достигла пиковых значений и остается на высоком уровне, что свидетельствует о подъеме магмы, а потому чрезвычайное положение во всем этом районе сохраняется на неопределенное время. «Толчки происходят очень часто, мы очень боимся, и я отвез всю семью в укрытие», – отметил Вайян Суварджана, один из местных жителей.

Власти подтверждают, что сейсмическая активность в районе возможного извержения продолжается, а последние сообщения авиационного центра наблюдения за вулканической активностью Индонезии также свидетельствуют, что вероятность извержения возрастает. Однако при этом отмечается, что момент извержения невозможно предсказать со стопроцентной определенностью.

Моления совершаются в «материнском храме» Бесаких, находящемся в особо опасной «красной» зоне на склоне вулкана – всего в 9-12 километрах от его кратера. Губернатор Бали уже предупредил, что все желающие принять участие в молитвенных церемониях на праздник полнолуния Пурнама Капат, могут это сделать, поскольку есть надежда, что вулкан не разразится извержением до четверга как минимум. Это праздник четвертого полнолуния в индуистском календаре, высоко чтимый индуистами на Бали, и молитвы о сохранении острова и жизни его обитателей будут особенно горячими и, как верят молящиеся, действенными на этот праздник. Совет индонезийских индуистов в провинции Бали уже призвал всех индуистов мира, где бы они ни были, помолиться за спасение обитателей острова на праздник полнолуния.

Гора Агунг занимает особое место в системе верований балийских индуистов: они считают ее священной. В Денпасаре, столице Бали, уже прошли совместные молитвы последователей различных религий во спасение острова с участием до 5 тысяч человек – мусульман, индуистов, христиан и буддистов, съехавшихся сюда со всех районов страны и даже из-за рубежа.

Вулкан Агунг уже не раз извергался в прошлом. Последнее извержение было в 1963 году, тогда погибло более тысячи человек, а поток лавы лишь чудом миновал храм Бесаких, пройдя буквально в волоске от его стен и опалив их своим дыханием. Верующие индуисты тогда восприняли чудесное спасение храма как еще одно доказательство его святости. Всего в Индонезии насчитывается порядка пятисот вулканов, причем из них 128 действующие, а 65 признаны особо опасными