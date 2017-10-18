В США на документе XVI века обнаружили пометки Мартина Лютера

Библиотека при университете Эмори является местом хранения крупнейшей коллекции документов, связанных с историей лютеранства в Северной Америке. До сих пор в коллекции библиотеки фигурировал только один автограф Лютера, сообщает "Седмица".

Открытие второго автографа Лютера стало возможным благодаря цифровой системе архивации библиотеки. Ульрих Бубенхаймер, немецкий профессор на пенсии, наткнулся на новый автограф Лютера во время работы с библиографией через электронную версию библиотеки.

Трехстрочный текст представлен на титульной странице брошюры 1520 года.

«Нас очень взволновало это открытие» - сказал Бо Адамс, временный директор библиотеки Питтса, «Мы сразу же захотели проверить утверждение с хранителями коллекции Кесслера, куда относится данный документ».

Бубенхаймер исследовал оцифрованные титульные страницы трудов из коллекции Кесслера. Увидев автограф, Бубенхаймер предположил, что это почерк Лютера и сразу обратился к кураторам библиотеки.

«Благодаря легкости оцифровки и передачи информации, мы смогли отправить профессору Бубенхаймеру изображения высокого разрешения, которые он был затем в состоянии использовать, чтобы подтвердить свою первоначальную оценку», сказал Адамс.

«Я хотел бы проинформировать Вас о том, что рукописные надписи на титульном листе являются принадлежащим Лютеру автографом и все три строчки написаны его рукой, - писал Бубенхаймер. «Ваша библиотека может считаться обладающей его уникальным автографом» - добавил он.

Брошюра содержит диалог, в котором решение Папы отлучить Лютера подвергается осмеянию. В тексте Лютер называет автора брошюры одним из своих товарищей.

Событие ясно демонстрирует все важность оцифровки исторических материалов и возможности для работы, которые открываются для исследователей.

«Этот конкретный эпизод дает дополнительный импульс для того, чтобы увеличить усилия по оцифровке сокровищ Коллекции Кесслера, которые должны быть доступными для исследователей, преподавателей и студентов по всему миру», сказал Адамс.