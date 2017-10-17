В Луцке протестанты провели международную конференцию по вопросам служения людям с инвалидностью

В Луцке с 12 по14 октября состоялась Международная конференция «За гранью страданий». Главной целью мероприятия было открыть христианский взгляд на служение людям с инвалидностью, сообщается на сайте r500.ua.

Партнером в организации конференции выступил Всеукраинский благотворительный фонд «500-летие Реформации».

Событие объединило более 250 участников из разных уголков Украины, а также Белоруссии, Румынии и Америки.

«Есть встречи, которые приносят благословения в нашу жизнь, меняют наше направление и приводят нас к конкретным решениям, которые дают определенный переворот в нашей жизни», - сказал пастор церкви «Фимиам» Павел Миронюк на открытии конференции.

Курс «За гранью страданий: христианский взгляд на служение людям с инвалидностью» создан Христианским институтом по вопросам инвалидности при миссии «Джони и друзья» и делает обзор богословской и практической основ служения. Он помогает мыслить критически и сочувственно, четко понимать сложность проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью и их семьи, а также с уверенностью нести им любовь Господа Иисуса Христа.

Конференция стала вступительным тренингом, который вдохновил и подтолкнул участников к более основательному служению семьям, которые ищут любовь и принятие. Курс из четырех уроков заложил основу для начала, а другим для расширения работы с теми, кто страдает от инвалидности. Полное и системное учебное пособие насчитывает 16 занятий и разделено на четыре модуля.