В Латвии представят первое латвийское русскоязычное издание Лютеранского катехизиса и молитвенника

В рижской Новой церкви святой Гертруды 21 октября состоится презентация первого латвийского издания Лютеранского катехизиса и молитвенника на русском языке с предисловием архиепископа Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви Яниса Ванагса.

Как сообщает «Благовест-Инфо», издание «Краткий катехизис доктора Мартина Лютера и лютеранский молитвенник» было инициировано русской лютеранской общиной Богоявления и осуществлено миссией WordRus при финансовой поддержке латвийских и американских прихожан, а также фонда Rītdiena. Тексты предоставлены фондом «Лютеранское наследие», и Евангелической лютеранской Церковью Ингрии.

Катехизис предназначен для бесплатного распространения в Латвии, а также в русскоязычных общинах в странах Евросоюза. Первый тираж будет высылаться в общины Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии.

По словам пастора лютеранской общины Богоявления Павла Левушкана, это издание стало ответом на запросы верующих: «Главный вопрос, который мы себе задавали, был: что действительно нужно верующему лютеранину каждый день? Я спросил прихожан нашей и других латвийских общин. Они сказали, что наиболее актуальной книгой после Библии является краткое изложение вероучения и молитвенник. Так родилась идея выпустить сборник, в который вошли Краткий катехизис доктора Мартина Лютера - лучшее изложение христианского вероучения, и молитвослов - собрание наиболее известных молитв на каждый день».