В Каире исламский экстремист убил коптского священника

Коптский священник Самаан Шехата был зарублен 12 октября в Каире мусульманским фанатиком.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Коптский культурный центр в Каире, имя убийцы – Ахмед Саид. Он проживает в каирском квартале Эс-Салам, где и совершил нападение на священника. Известно, что в последнее время Ахмед Саид стал сторонником радикальной идеологии и неоднократно резко высказывался по отношению к христианам.

Убитый священник был родом из Верхнего Египта, где и нес свое служение. Он приехал в Каир по делам вместе с другим клириком Коптской Церкви о. Байманом Муфтахом, который получил ранения в ходе атаки.

Трагедия в Каире произошла на фоне угроз в адрес Коптской Церкви со стороны исламистов. Стараясь уменьшить риск для верующих, в июле коптский Патриарх Тавадрос запретил им собираться перед церквами и в монастырях.

Копты, которые составляют около 10% от 94-миллионного населения Египта, за последнее время стали объектом целого ряда терактов, осуществленных исламскими террористами.