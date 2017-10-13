В Австралии англиканская Церковь выделила $1 миллион на кампанию против легализации однополых браков

Крупнейшая англиканская епархия Австралии, считающаяся оплотом консерватизма, открыто поддержала борьбу с приравниванием однополых союзов к традиционным бракам. Судьба законопроекта будет определена по итогам почтового опроса, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

Англиканский архиепископ Сиднея подтвердил, что его епархия выделила миллион долларов на финансирование кампании против легализации однополых браков в стране.

В своем письме, опубликованном на этой неделе, архиепископ Гленна Дэвиса, прояснил позицию епархии, которую оппоненты поспешили обвинить в «гомофобии».

Среди критиков Сиднейской епархии оказался, в частности, настоятель англиканского собора св. Иоанна в городе Брисбен Питер Кэтт, который заявил, что церковному институту следовало бы выделить деньги на проект, вызывающий менее острые споры внутри Церкви.

А священнослужитель церкви св. Варнавы в Сиднее Майк Педжет написал в Фейсбуке, что хотя он и придерживается «классического взгляда на брак», он решительно не согласен с решением своей епархии. Пожертвование миллиона долларов на кампанию против однополых браков «несоизмеримо с финансовым участием в других проектах», считает он. «Пред Церковью стоят такие проблемы, как домашнее насилие, отсутствие у многих людей своего жилища, права беженцев, - добавляет Педжет. – Если у тебя есть лишний миллион, почему бы не потратить на решение этих проблем?»

В своем письме архиепископ Дэвис возразил на аргументы критиков.

«Наше участие в Коалиции за брак осуществляется не за счет нашей приверженности социальной справедливости, а благодаря этой приверженности, - заявил англиканский прелат. – Мы верим, что христианские организации наилучшим образом послужат благу общества, если они будут действовать на основе христианской этики, принимая в свой штат и привлекая в качестве волонтеров христиан».

Если большинство австралийцев выскажется «за» однополые браки, это нанесет удар по каритативной деятельности Церкви, уверен Дэвис. «Опыт заморских стран показывает, что легализация однополых браков ведет к тому, что правительство признает и финансирует только те благотворительные организации, которые провозглашают так называемое 'соблюдение равенства', – пишет архиепископ. – От христианских организаций уже требуют, чтобы они принимали на работу сотрудников, не стоящих на позициях христианкой этики».