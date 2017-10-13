В Парламентской ассамблее Совета Европы отметили 500-летний юбилей Реформации

Делегация Совета Евангельских протестантских церквей Украины 11 октября прибыла с рабочим визитом в Страсбург, где на этой неделе во время сессии ПАСЕ прошел ряд мероприятий, посвященных 500-летнему юбилею Реформации. Насыщенная программа дня началась молитвенным завтраком, на котором читали Слово Божье руководители различных протестантских конфессий Украины, представители европейских религиозных организаций, а также парламентарии разных стран мира, сообщается на сайте r500.ua.

В центральном холле Ассамблеи было открыто экспозицию, посвященную юбилею Реформации, которая была организована парламентскими делегациями ряда государств. Открывая выставку, председатель крупнейшей политической группы ПАСЕ - Европейской народной партии (Христианские демократы) Аксель Фишер отметил, что Европа в значительной степени обязана своим успехом именно Реформации.

Народный депутат Украины, руководитель Центрального оргкомитета R500 Павел Унгурян стал организатором круглого стола «Влияние Реформации на культурную, социальную и политическую жизнь Европы», при участии политиков, ученых, руководителей церквей, экспертов из более чем 20 европейских стран. В работе круглого стола приняли участие также представители католической и православной ветвей христианства.

Под конец вечера в помещении Европейской Парламентской Ассоциации прошла стратегическая дискуссия на тему «Сохранение и продвижение принципов Реформации на Европейском континенте».