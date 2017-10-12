В Германии на выставке, посвященной Реформации, представили благословляющего робота

BlessU-2, благословляющий робот стал частью инсталляции выставленной в Протестантской церкви Гессена и Нассау в ходе Всемирной выставки посвященной Реформации. Выставка была проведена в тех краях, где некогда Мартин Лютер предъявил миру свои знаменитые 95 тезисов, сообщает "Седмица".

Источником благословения, пугающего прихожан и посетителей (цитируется пророк Исайя) стал странноватый робот с телом банкомата, умеющий зато поднимать руки-манипуляторы, имитирующие человеческие, и возносящий молитвы. Несмотря на скромный в технологическом плане вид, робот вызвал дискуссию о взаимоотношениях между человечеством и машинами и возможностью использования последних в деле технологической реформации.

«Да, у нас есть благословляющий робот. Это машина зачитывающая благословения», - рассказывает преп. Фабиан Фогт, пресс-секретарь Протестантской Церкви Гессена и Нассау.

Робот BlessU-2 обучен семи языкам, может говорить мужским или женским голосом и произносит разные типы благословений: традиционное, дружеское, ободряющее и обновляющее. Для этого он может цитировать 40 различных библейских отрывков.

Целью инсталляции было не заменить пасторов на роботов, а поставить вопросы, такие как «Что такое благословение?», «Кто может благословлять?», «Может ли Бог благословлять через роботов?»