Пастор в Сьерра-Леоне нашел огромный алмаз, который оценивают в $62 миллиона

Пастор в Сьерра-Леоне нашел огромный алмаз, входящий в двадцатку крупнейших в мире, и надеется выручить за него на аукционе в бельгийском Антверпене не менее 50 млн. долларов. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Пастор Эммануэль Момон (Emmanuel Momoh), 39 лет, обнаружил алмаз весом в 709.41 карата (примерно 142 грамма) в Сьерра-Леоне, в округе Коно. Это второй по величине алмаз, найденный за всю историю страны. Счастливец попытался выставить алмаз на торги в столице страны Фритауне в мае этого года сразу после находки, но его не устроила максимальная цена в 7.7 млн. долларов, предложенная местными покупателями. Надеясь выручить много больше, Момон отправился с алмазом в Бельгию, где уже провел множество встреч с торговыми агентами, представителями аукционных домов и возможными покупателями.

Рассказывая о мотивах своего поступка, о. Эммануэль Момо пояснил, что стремится к тому, чтобы найденный им алмаз принес пользу стране и народу Сьерра-Леоне. «Я решил продать свой алмаз за рубежом, чтобы получить самую высокую цену и обратить вырученные деньги на пользу многим людям на родине, – сказал пастор в интервью Agence France Presse. – Я надеюсь выручить здесь за свой алмаз не менее 50 млн. долларов. Я считаю, что правительство сможет сделать больше, особенно сейчас, когда страна испытывает некоторые экономические трудности». Среди жизненно важных отраслей, которые, по его мнению, следовало бы в первую очередь развивать в стране, пастор назвал общественный транспорт и электроснабжение.

Момон в свободное от духовной службы время занимается, как и многие в стране, кустарными разработками и поисками алмазов в округе Коно, главном регионе добычи в стране. Сразу после находки он передал алмаз властям, но по закону остался его главным владельцем. Власти поместили уникальный алмаз в хранилище Центрального банка Сьерра-Леоне во Фритауне. Государство получит свою долю от реализации алмаза, и по действующему закону деньги пойдут на финансирование проектов развития и помощи бедным во всех районах страны, как сообщает Forbes.

После предварительной экспертизы была озвучена ориентировочная цена необработанного драгоценного камня: желтый алмаз почти правильной треугольной формы может стоить на международном рынке около 62 млн. долларов. Как правило, камни такого большого размера разделяют на несколько частей, которые подвергаются огранке по отдельности. Совокупная цена бриллиантов, изготовленных из одного крупного необработанного алмаза, значительно превышает изначальную сумму.

Округ Коно в период с 1991 по 2002 год был известен как центр торговли «кровавыми алмазами», поскольку доходы от их продажи в то страшное время шли на финансирование многолетней гражданской войны – на вырученные деньги боевики закупали оружие и боеприпасы. Однако всего через год после завершения гражданской войны в 2002 году была создана международная программа сертификации находок «Kimberley Process». Благодаря этой программе удалось перекрыть доступ на рынок для так называемых «конфликтных алмазов» и установить целый ряд условий для их экспорта и продажи в 75 странах, подписавших соответствующее соглашение.