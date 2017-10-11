В США известная женщина-пастор заявила, что христианство – не единственный путь в рай

Известная пресвитерианская женщина-пастор, возглавляющая вторую по величине конгрегацию этой церкви в США, заявила, что христианство – не единственный путь в рай, а «христианская традиция – это лишь способ понимания Бога». Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost.

Шэннон Джонсон Кершнер (Shannon Johnson Kershner), 45 лет, главный пастор Четвертой пресвитерианской церкви в Чикаго, штат Иллинойс, насчитывающей 5500 прихожан, высказала эти мысли в интервью изданию Chicago Sun-Times. Отвечая на вопрос о том, является ли христианство единственным путем в рай, она ответила решительным «нет». «Бог не христианин. Я имею в виду, что… по-моему, доступная нам христианская традиция – это лишь способ понимания Бога и моих отношений с миром и другими человеческими созданиями, – пояснила Кершнер, – и для меня это лишь путь выстраивания этих отношений. Но я не могу знать, что Бог может или не может вершить на других путях в отношениях с теми, кто получил от Него иной духовный опыт».

Кершнер далеко не одинока в своих взглядах. По данным опроса в пресвитерианских приходах в период 2012-2014 годов, 45 % пасторов Пресвитерианской церкви США не согласны с утверждением, что «спасутся лишь последователи Иисуса Христа».

Прежде чем изложить свои взгляды на спасение, Кершнер, избранная главным пастором Четвертой пресвитерианской церкви в Чикаго в 2014 году, признавалась, что временами ее посещают сомнения в существовании Господа. К примеру, после массового убийства в Лос-Анжелесе, она отметила: «Трудно объяснить, почему Господь это допускает». «Сомнение – вполне здоровое явление, сомнение не противоречит вере, это отчасти проявление страха» – также указывала она. На вопрос о том, верит ли она в существование рая, Кершнер ответила «да, я верю».

***Пресвитерианство – одно из направлений в протестантизме и особенная форма церковной организации, опирающаяся на учение Жана Кальвина (то есть это одна из ветвей кальвинизма и в целом реформатской церкви). Пресвитерианская доктрина базируется на вере в верховную власть Бога, в том числе в вопросах спасения, божественного предопределения и непогрешимости Святого Писания; а также на догмате о том, что для ниспослания божественной благодати необходима исключительно вера. Пресвитерианство отрицает необходимость участия духовенства в вопросе спасения и, потому пресвитерианские церкви обходятся без епископального устройства, а церковная организация представляет собой совокупность приходов, управляемых пасторами и пресвитерами, избираемыми прихожанами.