Коптская Церковь основала Центр вероучения для противодействия ересям

Патриарх Коптской православной Церкви Тавадрос II учредил Единый центр вероучения для противодействия ересям и назвал его в честь Святого Афанасия Великого, одного из греческих отцов церкви. Об этом сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на fides.

Единый центр вероучения открыт в пригородном округе Маади к югу от Каира, а его здание примыкает к существующему Институту научных исследований и консультаций по вопросам брака. Центр получил имя Святого Афанасия Великого (285-373), архиепископа Александрийского, прославившегося в качестве непреклонного борца с арианской ересью. Святитель Афанасий в одиночку противостоял влиятельному арианскому духовенству и четырем императорам, несколько раз изгонявшим его с кафедры, а потому вошел в историю как «Athanasius contra mundum» (Афанасий против всего мира). К 350 году он был единственным епископом неарианского толка в восточной Римской империи. В 325 году сопровождал епископа Александра в качестве секретаря на первый Никейский собор, где активно участвовал в спорах о природе Христа, твердо отстаивал его единосущность, и внес большой вклад в формулировку Никейского Символа веры.

Сообщается, что Единый центр вероучения святого Афанасия «будет действовать под духовным руководством Патриарха Тавадроса II и Анба Даниэля, епископа Коптской церкви в Маади, а также будет привлекать других выдающихся теологов из числа коптских епископов».

Единый центр вероучения будет нести ту же миссию, что и Служба вопросов вероучения при Комиссии коптских православных епископов.