На Закарпатье адвентисты седьмого дня отпраздновали День благодарения

Ильницкая и Иршавская община совместно празднуют день благодарения и 500-летия реформации.

Вчера, 8 октября, Адвентисты седьмого дня устроили праздничный концерт и экспозицию из даров осени, сообщает Іrshava-news.

Адвентисты начали празднование с молитвы за Украину, далее звучали праздничные песни благодарности и выступали музыканты.

***Реформация - церковно-религиозные и общественно-политические течения. Непосредственным началом Реформации считают распространение Лютером персональных писем-обращений. Общим общественным толчком стала публикация 25 октября 1517 года в городе Виттенберге призыва к теологической дискуссии в виде 95 тезисов, в которых говорилось о грех и наказании, и особенно критиковалась торговля индульгенциями.