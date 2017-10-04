В Киеве открыли выставку, на которой предсталены прижизненные издания Мартина Лютера

В отделе старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского открыто книжную выставку, приуроченную к 500-летию протестантизма в Европе.

Как сообщается на сайте r500.ua, в экспозиции представлен ряд прижизненных изданий Мартина Лютера, его соратников и оппонентов, отражающие перипетии утверждения Реформации в Германии и демонстрирующие связанный с ней издательский бум. Вниманию посетителей представлены ключевые работы реформатора, которые составляют «великое реформаторское писания», а также произведения современников Лютера, благодаря которым стало возможно общеевропейское распространение реформационных идей.

Среди прочего посетители смогут ознакомиться с первыми изображениями М. Лютера и Ф. Меланхтона и интересными гравюрами-карикатурами на реформаторов в старопечатных книгах, рассмотреть редкие издания «Библии Лютера».

Выставка будет экспонироваться в течение двух месяцев по адресу: ул. Владимирская, 62.