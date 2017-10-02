В Берлине проходит выставка "Эффект Лютера. Протестантизм - 500 лет в мире"

Выставка "Эффект Лютера. Протестантизм - 500 лет в мире", подготовленная Германским историческим музеем (Deutsches Historisches Museum), открылась в художественной галерее Мартин-Гропиус-Бау (Martin-Gropius-Bau) в Берлине.

Как сообщает "Седмица", в ознаменование 500-летия Реформации посетителей приглашают принять участие в путешествии во времени и пространстве, ведущем через пять веков и четыре континента.

Выставка «Эффект Лютера» показывает разнообразие протестантизма и его историческое влияние, а также потенциал для возникновения конфликтов в мире.

Экспозиция пытается ответить на множество вопросов: Какие следы протестантизма можно найти в других конфессиях и религиях? Как сам протестантизм изменился в результате этих столкновений, и не в последнюю очередь: как люди сделали собственные протестантские учения - как они сформировали и воплотили их?

Начиная с возникновения Реформации в XVI веке, выставка представляет всемирную историю влияния и ответных эффектов протестантизма на примерах Швеции, США, Южной Кореи, Танзании и других стран.

Выставка представляет множество выдающихся экспонатов из германских и международных собраний, многие из которых никогда ранее не выставлялись в Германии. Дополнением к выставке служат многочисленные культурные и образовательные мероприятия, проводимые в ее рамках. Также будет опубликован богато иллюстрированный каталог.

Берлинский художник Ганс Петер Кун (Hans Peter Kuhn), исключительно для выставки, превратил атриум музея Мартин-Гропиус-Бау в гигантское произведение из алюминиевых труб, света и звука.

Выставка Германского исторического музея является одной из специальных национальных выставок, посвященных 500-летию Реформации в 2017 году, финансируемых Федеральным правительственным комиссариатом по культуре и средствам массовой информации. Выставки находятся под патронатом федерального президента. Немецкая сберегательная банковская финансовая группа является главным спонсором выставки «Эффект Лютера. Протестантизм - 500 лет в мире».