В Одессе презентуют книгу выдающегося протестантского теолога

В Одессе сегодня, 29 сентября, состоится презентация перевода на русский язык книги выдающегося протестантского теолога Пауля Тиллиха «История христианской мысли». Презентация пройдет в рамках конференции «Реформация и современный мир (Философия. Богословие. Наука)», посвященная 500-летию Реформации, сообщает "Культурометр". Перевод осуществил в 1970-е годы в Одессе известный православный церковный деятель, секретарь Религиозно-философской академии в Париже, преподаватель Одесской духовной семинарии Николай Полторацкий. Презентация состоится на философском факультете ОНУ.

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