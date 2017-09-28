Представители УЦХВЕ выступили на конференции в Берлине

С 22 по 24 сентября церковь ХВЕ в Берлине принимала у себя гостей – старших служителей из других западноевропейских стран. В частности, на конференцию прибыли служители из Бельгии, Польши, Чехии, а также делегация из Украины, сообщается на сайте ЦХВЕУ.

Среди спикеров – старший епископ УЦХВЕ Михаил Паночко и координатор по работе УЦХВЄ в Западной Европе, епископ Юрий Веремий.

Конференция прошла под лозунгом «Вызовы церкви и практические шаги евангелизации общества».

Предыдущая конференция состоялась 17-18 июня в Брюсселе.Такие форумы – это возможность для верующих за рубежом не только обогатиться опытом, но и подкрепиться духовно.