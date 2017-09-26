Далай-лама - о том, что он считает смыслом жизни

Далай-лама считает, что смысл жизни в счастье, непременными условиями которого являются сострадание и покой ума. Об этом он заявил в Риге, где проводит учения для всех интересующихся буддизмом, сообщают "РИА Новости".

"Если отбросить различные религиозные концепции смысла жизни и опираться на науку, то вывод таков: мы находимся здесь и сейчас и хотим счастья и радости, никому не хочется неприятностей. Кроме того, мы - коллективные животные, и в нас от природы уже заложены любовь и сострадание", - сказал Далай-лама.

По его словам, "материнская любовь, прикосновение матери к ребенку - ключевой фактор для правильного развития мозга".

Чтобы избежать неприятностей, сохранить здоровье и обрести счастье, согласно буддийскому учению, необходим покой ума.

"Ни один врач не скажет вам: "Нервничайте и злитесь!" Он скажет: "Расслабьтесь и успокойтесь!" Медики знают, что покой полезен для здоровья, а страх и гнев буквально пожирают иммунную систему", - отметил Далай-лама.

Ключевой практикой для обретения покоя ума он назвал сострадание. Оно, по словам духовного лидера, дает человеку и уверенность в себе.

"Кроме того, когда другие чувствуют нашу заботу, они начинают нам доверять, а доверие - основа дружбы", - советует буддийский лидер.