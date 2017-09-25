Далай-лама рассказал, как снизить уровень стресса

Далай-лама XIV рассказал, как снизить уровень стресса, и призвал лидеров государств отказаться от насилия и решать любые проблемы мирным путем, помня о единстве 7-миллиардного человечества. Об этом сообщают "РИА Новости Украина".

"Посмотрите на событие, которое считаете негативными, под разными углами, а не только под одним, и тогда оно уже не будет казаться вам таким негативным. Так можно снизить уровень стресса", - сказал Далай-лама в субботу в Риге на пресс-конференции в рамках учений, которые он проводит для буддистов.

По его словам, когда люди смотрят на вещи, то обычно сильно преувеличивают их привлекательность или непривлекательность, на 90 процентов сами присваивают им те или иные качества. Так получается, когда люди цепляются за якобы истинное, независимое существование вещей. Но если осознать, что ничто само по себе не существует, а все существует только обусловлено, благодаря причинно-следственным связям, то и "цепляния", и искажения восприятия действительности станет меньше. Важное место в духовной практике занимает, по его мнению, медитация. Кроме того, Далай-лама отводит очень большую роль логическому анализу.

"Часть моей практики - это анализ происходящего под разными углами… Взгляд на все со стороны помогает преодолевать гнев", - поделился буддийский наставник.