В Днепре откроют выставку картин, посвященную Реформации

В Днепре откроют выставку картин «Величественная Библия». В экспозиции - 100 лучших картин современного искусства со всей Украины, сообщает «Днепропетровская Панорама» со ссылкой на управление культуры, национальностей и религий ДнепрОГА.

"Художественный проект посвящен 500-летию Реформации - событиям, изменившим ход истории. Цель выставки - популяризация общечеловеческих и христианских ценностей через творчество современных художников", - рассказали в управлении.

Картины, представленные на выставке, иллюстрируют библейские сюжеты. Это работы известных украинских художников из разных городов Украины: Алексея Анда, Валерия Франчука, Любомира Мартынюка, Леонида Бернада, Сергея Маруса, Валерия Козуба, Светланы Михайловой, Григория Вовка и многие другие.

Посетить выставку можно с 14 по 31 октября по адресу пр. Яворницкого, 16.