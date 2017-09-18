Ник Вуйчич рассказал, почему посетил Украину

Вуйчич назвал приглашение в очередной раз посетить Украину «привилегией». Мотивационный спикер и тренер Ник Вуйчич выступит вечером, 17 сентября, в центре Киева с рассказом о том, как вера изменила его жизнь, сообщает "Экспресс".

«Сегодня вечером я буду говорить больше о моей вере, и почему Библия для меня важна. Я не буду говорить про свою самоидентификацию, что я религиозный человек. Я приехал в Украину, чтобы рассказать, как Иисус изменил мою жизнь», - сказал Вуйчич.

В то же время он назвал приглашение в очередной раз посетить Украину «привилегией», и выразил надежду, что Украина сможет стать «ярким примером» для всего региона, страной, которая имеет ценности, принципы и развитие.