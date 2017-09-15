Дело пастора, который содержал в неволе 40 человек, передали в суд

Киевский райсуд Полтавы судить пастора церкви «Новое поколение» Олега Пуримова, обвиняемого в принудительном содержании 40 человек.

Как сообщает «Полтавщина», прокуратура Полтавской области утвердила и направила в Киевский райсуд Полтавы обвинительный акт по факту незаконного лишения свободы людей под видом лечения от нарко - и игромании, а также алкоголизма.

Руководителя общественной организации и лицо, которое проводило в помещении организации религиозные обряды, обвиняют в незаконном лишении свободы, совершенном в отношении двух и более лиц, по предварительному сговору группой лиц, осуществляемому в течение длительного времени (ч.2 ст.146 УКУ). Кроме этого, руководителя ОО будут судить за незаконное завладение паспортом (ч.3 ст.357 УК), а пастора - за угрозу насилия в отношении правоохранителей в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч.1 ст.345 УКУ).

Напомним, деятельность религиозной ОО, которая принудительно удерживала более 40 человек в Полтаве под видом лечения от алкоголизма, наркомании и игровой зависимости, правоохранители разоблачили в апреле. Родственники «больных» платили по 3 000 гривен ежемесячно за «лечение».

По словам прокурора Ярослава Толмачева, во время первоочередных следственных действий правоохранители увидели в доме более 40 человек. Половина из них отметили, что находились здесь не по собственному желанию. Однако во время дальнейшего расследования большинство изменила свое отношение и не высказывала претензий ни к общественной организации, ни к ее руководству.

Согласно данным реестра судебных решений, за 5 месяцев следствия правоохранителям удалось уговорить двух пострадавших дать показания против тех, кто их удерживал.

Кроме того, полиция пришла в квартиру пастора. Во время оперативных действий на кухне Олег Пуримов выхватил из рук следователя мобильный телефон, который тот собирался изъять. Когда правоохранители попытались его забрать, пастор оказал сопротивление, схватился за нож и начал им махать и угрожал применить, а также пытался выгнать полицию из своего жилища.