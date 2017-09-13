Далай-лама прокомментировал конфликт в Мьянме: Будда непременно помог бы рохинджа

Далай-лама XIV прокомментировал ситуацию в буддийской Мьянме, где правительственные войска продолжают операцию против этнического меньшинства мусульман-рохинджа. Выступая перед журналистами в Северной Индии, Далай-лама выразил сожаления по поводу продолжающегося насилия, сообщает NEWSru.com.

Он заявил, что Будда непременно помог бы рохинджа.

"Они должны помнить, что Будда в этих обстоятельствах определенно помог бы этим бедным мусульманам", - сказал он.

Всего в Мьянме проживало около 1,1 млн рохинджа. Власти отказывают им в предоставлении гражданства, а местные жители, как уверяют беженцы, всячески их притесняют.

Рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн, но правительство Мьянмы отказывает им в гражданстве, называя их нелегальными иммигрантами из Бангладеш. В Мьянме, по данным статистики, до последних событий проживало около 800 тысяч представителей этого народа. По данным ООН, рохинджа - одно из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Многие рохинджа живут в лагерях беженцев в Бангладеш и районах, расположенных вдоль границы между Таиландом и Мьянмой.