В Киеве состоится презентация книги о Реформации и лекция Романа Шереметы

В Киевском университете имени Бориса Гринченко 15 сентября в 11.00 состоится открытая лекция “Факторы экономического развития” доктора философии по экономике, профессора Школы менеджмента имени Уезерхеда при Университете Кейс Вестерн Резерв (Weatherhead School of Management Case Western Reserve University (США) Романа Шеремета.

В рамках лекции состоится презентация книги “Реформация. Успех Европы и шанс для Украины” (ред. Романа Шереметы и Ольги Романенко), авторами которой являются ученые из пяти стран мира, в которой проанализированы причинно-следственная связь между Реформацией и последующим экономическим и научным развитием стран Европы, сообщает портал "Педагогическая пресса".

***Роман Шеремета – специалист в экспериментальной экономике и теории игр. Знания в этих областях применяет во многих других дисциплинах: поведенческой экономике, конфликтологии, теории отраслевых рынков, экономике труда и госсектора. Входит в состав редколлегии издания Journal of Economic Behaviour and Organization из третьей категории рейтинга Academic Journal Guide. Лучший ученый Украины по версии журнала «Forbes» 2015 года.