В Мьянме боевики сожгли буддийскую обитель

Исламские боевики из народности рохинджа (рохинья) устроили пожар в буддийском монастыре в штате Ракхайн в пограничном районе Мьянмы.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на государственное новостное агентство страны Myanmar News Agency, боевики проделали брешь в пограничном заграждении у деревни Нан Тха Таунг, сожгли несколько отдельно стоящих зданий на территории буддийского храма и повредили статуи Будды.

Вооруженные силы Мьянмы проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". По данным государственных СМИ страны, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 - военнослужащие и полицейские, остальные 370 - исламские боевики из народности рохинджа.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX-XX веках, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш.