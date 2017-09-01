В австралийской Англиканской Церкви архиепископом станет женщина

Женщина-епископ Кей Голдсуорси назначена на архиепископскую кафедру города Перт. Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today", она сменит Роджера Херфта, который досрочно покидает кафедру в связи с тем, что он "не оправдал надежд" Королевской комиссии по расследованию сексуальных домогательств к несовершеннолетним.

Голдсуорси родилась в австралийском штате Виктория в 1956 году. Последние 27 лет своей жизни она провела в Перте: была капелланом Пертского колледжа, а в 2008 году стала первой женщиной-епископом в англиканской Церкви Австралии. Она замужем и имеет двух взрослых сыновей-близнецов.

По словам самой Голдсуорси, быть архиепископом – непросто: "На протяжении многих лет это была тяжелая ноша – с одной стороны, трудная и обязывающая, но с другой воодушевляющая, потому что ты общаешься с единомышленниками… Я вернусь в Перт, чтобы стать для людей епископом. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад".

В этом году она была награждена орденом Австралии за заслуги в области религии и за то, что она является "образцом для женщин".

Кей Голдсуорси признала, что в последние годы педофильские скандалы сильно пошатнули авторитет англиканской Церкви и других конфессий на общенациональном уровне. "Сегодня наша репутация – не на самом высоком уровне. Мы узнали о поистине жутких историях, жертвы [педофилов] очень сильно пострадали. Я очень надеюсь, что мы объединимся и справимся с этой проблемой", - сказала она.

Кей Голдсуорси возглавит архиепископскую кафедру 10 февраля 2018 года в соборе св. Георгия Перта.