В Киеве евангелисты проведут праздник благодарения при участии всемирно известного проповедника

В центре Киева, на Крещатике, 17 сентября состоится масштабный праздник благодарения, организатором которого выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ).

Детали мероприятия сегодня на заседании СЕПЦУ согласовали главы протестантских церквей, сообщает Институт религиозной свободы.

Праздник благодарения состоится при участии всемирно известного христианского проповедника и мотивационного тренера Ника Вуйчича. Живя полноценной жизнью, несмотря на отсутствие обеих рук и ног, он показывает многим личный пример победы над собственными страхами, проблемами, комплексами, вселяя в сердца надежду.

Несколько секторов у большой сцены напротив ЦУМа будут зарезервированы для лиц с инвалидностью. Мероприятие также предусматривает множество различных локаций на Крещатике, которые позволят и взрослым, и детям весело и интересно провести время в этот день, уверяют организаторы.

По мнению глав евангельских церквей, Праздник благодарения за последние годы уже приобрел национальный масштаб. Цель этих мероприятий – выразить благодарность Господу Христу за благословение в различных сферах общественной жизни, которые имеет Украина, и заявить о большом положительном потенциале в Евангельском учении (Библии) для добрых перемен и реформирования страны.

Мероприятие состоится в рамках празднования в Украине 500-летия Реформации. В соответствии с Указом Президента Украины празднование этой годовщины в Украине проходит на государственном уровне.

Также во время заседания СЕПЦУ речь шла о других мероприятиях, запланированных к 500-летию Реформации. В частности, 10-11 октября состоится форум и выставка в Парламентской Ассамблее Совета Европы в Страсбурге, Франция. На 31 октября запланирована торжественная академия по случаю Дня Реформации в Национальной опере в Киеве. Также 3-5 ноября итоговый Форум «Реформация: уроки истории и задачи на будущее» состоится в столичном Дворце Украина.

Кроме этого, члены Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины проанализировали законодательные инициативы в сфере свободы вероисповедания, общественной морали и деятельности религиозных организаций, находящихся на рассмотрении парламента.