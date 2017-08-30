На Херсонщине протестанты провели Неделю кино под открытым небом

Неделя кино под открытым небом для прихожан Церкви Рождества Христова и волонтеров состоялся в Новой Каховке, на Херсонщине.

Как сообщается на сайте r500.ua, стартовали показы лент 21 августа. За очередной «порцией» хорошего кино горожане приходили в парковую зону на территории Церкви Рождества Христова. И уже первый просмотр исторической ленты «Бен Гур» собрал более 150 зрителей. В общем, вместе с волонтерами, которые помогали в организации, показ объединял более 200 человек каждый вечер.

"Мы стремились организовать такой досуг, чтобы горожане могли бы собраться всей семьей или хорошей компанией, отложить хлопоты, спешку, задуматься над важными вопросами, пообщаться и просто порадоваться - без поводов, дат или причин", - рассказал один из организаторов, руководитель информационного отдела Церкви Рождества Христова Сергей Пантоненко.

Завершающим аккордом недели стал фильм "Лютер", показ которого состоялся в рамках празднования в Украине 500-летия Реформации.