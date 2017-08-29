На Полтавщине по случаю 500-летия Реформации состоялся молодежный фестиваль

19:15, 29 августа 2017
Другие религии
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Фото: r500.ua

Год Реформации по-особому отметила молодежь Украинской церкви христиан веры евангельской Полтавщины: на молодежном фестивале под лозунгом «Перемініться відновою вашого розуму». Мероприятие проходило на берегу реки Псел, возле поселка Великая Багачка, сообщается на сайте r500.ua.

В пгт. Великая Багачка состоялся концерт с участием молодежи и музыкальных групп, на котором рассказывалось о пяти «Sola» Реформации.

Также состоялись соревнования по волейболу и вечер общения с супружескими парами на тему «Добрачные отношения».

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