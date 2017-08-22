Протестанты организовали всеукраинский молитвенный марафон

В Украине продолжается круглосуточный марафон поста и молитвы, организованный рядом протестантских церквей. Во время акции христиане молятся за преобразования и реформации в Украине, сообщает "Іnvictory".

В марафоне приняли участие около 50 000 человек из 24 областей Украины и других стран, заявили в пресс-центре проекта R500.

С 1 июля в Сумской области стартовала вторая часть молитвенного марафона. Ежесуточно проходят двухчасовые блоки молитвы в церквях определенной области. В конце недели эстафета переходит следующей области.

Организаторы молитвенного марафона отмечают: «В Библии мы находим немало инструкций по преображению общества. И одним из самых мощных инструментов, которые Господь дал для этого Церкви, является молитва. Именно усердные и искренние молитвы святых служили тому, чтобы изменился привычный ход истории. Сегодня Господь ищет покровителей, которые станут в проломе за Украину - за пробуждение и покаяние народа, за преображение каждой сферы общества, за процветание и развитие всех сфер государства».