В Мелитополе открылась выставка, посвященная 500-летию Реформации

В Мелитопольском городском краеведческом музее 17 августа открылась выставка «Реформація в Європі та її відгомони у євангельському християнстві Мелітопольщини».

Как сообщается на сайте "r500.ua", на выставке представлена информация о реформаторском движении в мире и история евангельских общин Мелитопольщины XIX-XXI веков.

В тематических подразделах выставки уделено внимание периодам Гражданской войны, сталинских репрессий, Второй мировой войны и послевоенного периода. История отдельных семей, церковная литература и утварь, оборудование подпольной типографии, фотографии, личные вещи дополняют воспоминания старожилов, превращая отдельные эпизоды в захватывающее свидетельство о жизни и вере, любви и страданиях, которые выпали на долю четырех поколений мелитопольцев.

Выставка организована в рамках мероприятий, посвященных 500-летию Реформации в Европе, и 80-летию памяти репрессированных в 1937-1938 гг. Она стала возможной благодаря сотрудничеству евангельских церквей Мелитополя, отдела культуры, Мелитопольского краеведческого музея и Межконфессионального совета христианских церквей.