Преподаватели и студенты адвентистского вуза посетили места Реформации

Группа преподавателей, студентов и выпускников Украинского адвентистского центра высшего образования (УАЦВО) приняла участие в туре по местам Реформации. Это уникальный маршрут, инициированный Ассоциацией выпускников Украинского гуманитарного института и подготовлен специально к 500-летию Реформации, сообщается на сайте "r500.ua".

В рамках экскурсии группа побывала в исторических местах, связанных с Реформацией, и в современных мегаполисах с новой европейской культурой. В течение семи дней туристы побывали в пяти странах: Польше, Чехии, Германии, Австрии и Венгрии. В частности, это были такие города, как Краков, Табор, Прага, Берлин, Хернхут, Виттенберг, Вена, Будапешт.

В частности, туристы побывали в доме-музее Мартина Лютера, а также Замковой церкви, где он прибил свои 95 тезисов, произвели незабываемые впечатления на гостей.