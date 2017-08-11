В США мормоны отлучили от церкви одного из ее руководителей

Впервые за последние 30 лет мормоны отлучили от церкви одного из ее руководителей Джеймса Дж. Хамулу.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Religion News Service", представитель "церкви Иисуса Христа святых последних дней" Эрик Хокинс отказался называть причину такого решения, заметив только, что речь идет "не о вероотступничестве", а о "неточном преподавании доктрины" и "публичном опровержение мнения церковных лидеров".

Хамула женат, имеет шесть детей. Раньше он был адвокатом, а в 2008 году он стал членом группы под названием "Генеральная власть семидесяти", в которую входят около 90 человек. В церковной иерархии выше только президент, два его советника и еще два лидера.

Мормоны появилась в США в XIX веке. Ее последователи верят, что весной 1820 года 14-летнему мальчику Джозефу Смиту явились "Бог Отец и Его Сын Иисус Христос", от которых он узнал, что Церкви, первоначально созданной Иисусом Христом, на Земле больше нет. Смит решил исправить положение и создал "Церковь Иисуса Христа святых последних дней". Столицей новой религии стал основанный мормонами город Солт-Лейк-Сити. В какой бы стране мормоны ни жили, они всегда отстаивают интересы США, поскольку свято верят, что Христос после воскресения посещал Америку, и когда Он вновь явится на Землю, новая Святая земля будет на территории нынешних Соединенных Штатов.

Сегодня церковь мормонов – одна из самых богатых в мире. Ее представители активно участвуют в политической жизни.