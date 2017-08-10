Власти КНДР отпустили канадского пастора, осужденного к пожизненному заключению

Верховный суд КНДР принял решение освободить гражданина Канады Лим Хён Су, который ранее был приговорен к лагерям «за враждебные действия» против Северной Кореи. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на официальное агентство республики ЦТАК.

В своем решении суд руководствовался гуманистическими соображениями, указывается в сообщении. Reuters уточняет, что канадский пастор отбывал пожизненный срок.

Приговор Лим Хён Су был вынесен в декабре 2015 года. Обвинения канадцу были предъявлены в связи с нанесением ущерба репутации верховного руководства страны и попытку использовать религию для разрушения северокорейской системы. Под стражу пастор был взят в феврале того же года.