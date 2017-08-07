В Таджикистане суд приговорил пастора к трем годам лишения свободы за экстремизм

Суд города Худжанда на севере Таджикистана признал виновным в экстремизме и приговорил к трем годам лишения свободы пастора протестантской церкви "Сонмин Сонбогым". Об этом сообщают "РИА Новости".

"Пастор, 42-летний ​Бахром Холматов был задержан в апреле текущего года при проверке протестантской церкви с корейскими корнями, в ходе которой у него была обнаружена религиозная литература, которая позже экспертами была признана экстремистской", - сказал собеседник агентства, не сообщив подробностей дела.

Специальный совет, созданный при комитете по делам религий, сначала исследует религиозные книги и только потом дает "добро" на их ввоз или издание в Таджикистане. Те, кто не придерживается норм закона, привлекаются к ответственности.

Власти Таджикистана утверждают, что христианский центр "Сонмин Сонбогым" не имеет официальной регистрации, поэтому их деятельность на территории страны является незаконной. При этом на сайте, принадлежащем корейской церкви, сообщается, что центр "Сонмин Сонбогым" был официально зарегистрирован в 2009 году в комитете по делам религий Таджикистана.

Христианский центр действует в Таджикистане с 1993 года и до принятия нового закона о религиозной деятельности действовал как миссионерская организация. В настоящее время в Таджикистане действуют свыше 70 немусульманских центров и организаций.