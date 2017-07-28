Стартовал тур Международного христианского джаз-хора по городам Украины

Международный христианский хор «Актуальная тенденция» начал тур по Украине.

Как сообщает портал "invictory.com", первый концерт прошел в областной филармонии в Черкассах 26 июля. Два часа 60 хористов и эстрадно-симфонический оркестр из 40 музыкантов исполняли композиции в стиле джаз, спиричуелс и госпел.

Закончилось выступление тем, что все музыканты и певцы спустились в зал с зажженными свечами в руках. При этом они исполняли песню «Мир в тебе».

Все участники «Актуальной тенденции» из разных стран, таких как Германия, Украина, Россия, Беларусь, Польша, Чехия и США.

«На своих концертах мы в песнях рассказываем об Иисусе Христе и Его любви. Мы хотим, чтобы все услышали Божье послание», - сказал регент хора Павел Шабан.

Кроме Черкасс хор «Актуальная тенденция» проедет четырьмя городами Украины, таким, как Одесса, Южный, Николаев, Херсон.