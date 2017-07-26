Пятидесятники организуют курсы повышения квалификации для координаторов служения

Сотрудники отдела образования УХЦВЕ представили новый учебный проект братства по подготовке координаторов по Программе основания новых церквей.

Как сообщается на сайте УХЦВЕ, будет проведен пилотный сокращенный курс подготовки специально для старших пресвитеров и епископов братства.

«Это своеобразные курсы повышения квалификации для координаторов служения. Продлится обучение 3-4 недели и будет включать целый ряд дисциплин. В частности таких как миссиология, социологический анализ местности, методы открытия новых церквей, искусство общения, работа с органами власти, написание писем и проектов. А также создание команды, структура миссионерских центров, юридическая грамотность, правильный пиар, евангелизация в соцсетях, работа с компьютерными программами, финансовая грамотность», - рассказал заведующий отделом образования Виктор Вознюк.

Сейчас старшие пресвитеры и епископы апробируют новую учебную программу для миссионеров.