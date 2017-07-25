В Николаеве кришнаиты провели "праздник колесниц"
19:24, 25 июля 2017Другие религии
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Фото: novosti-n.org
В Николаеве, в Каштановом сквере, кришнаиты провели "праздник колесниц".
На главной улице стояла большая колесница, украшеная цветами и портретом индийского вдохновителя, сообщает издание "Новости N".
В сквере проходил концерт индийских песен и танцев. Николаевцам продавали самые разные традиционные индийские лакомства. Также горожане могли разукрасить руки рисунками хной и приобрести духовную литературу.
После концерта николаевцы вместе с кришнаитами потянули колесницу в сторону проспекта Центрального, они останавливались в начале каждого квартала и устраивали танцы с песнями.
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