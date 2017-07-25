В Николаеве кришнаиты провели "праздник колесниц"

В Николаеве, в Каштановом сквере, кришнаиты провели "праздник колесниц".

На главной улице стояла большая колесница, украшеная цветами и портретом индийского вдохновителя, сообщает издание "Новости N".

В сквере проходил концерт индийских песен и танцев. Николаевцам продавали самые разные традиционные индийские лакомства. Также горожане могли разукрасить руки рисунками хной и приобрести духовную литературу.

После концерта николаевцы вместе с кришнаитами потянули колесницу в сторону проспекта Центрального, они останавливались в начале каждого квартала и устраивали танцы с песнями.